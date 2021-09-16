Guinness Rekorlar Kitabı'nın en ilginçleri

Guinness Rekorlar Kitabı 2022'nin en ilginçleri belli oldu. Tüm vücudu dövme kaplı insan da var, kendi saçıyla ip atlayan da

Guinness Rekorlar Kitabı 2022 edisyonu çıktı. Yıllık olarak yayınlanan kitapta öne çıkan en ilginç rekorlar şöyle:

*Dünyanın en uzun genci ABD’li Olivier Rioux oldu: 226,9 santimetre.



*Doğuştan bacakları olmayan Zion Clark 20 metreyi elleri üzerinde en hızlı yürüme rekorunu kırdı: 4,78 saniye.

*30 saniyede kendi saçıyla en çok ip atlama rekorunun sahibi Laetitia Ky, saçından yaptığı iple 60 kez atladı.

*Dünyanın en kısa vüct geliştirmecisi 102 santimetrelik boyuyula Pratik Mohite oldu.

*Kedi-köpek ikilisi Lollipop ve Sashimi scooterla en hızlı gitme rekorunun sahibi oldu: İkili beş metreyi 4,37 saniyede aldı.

*Kulaklarıyla rekor kıran köpek Lou’nun kulakları tam 34 santimetre.

*En hızlı yenilebilir araç saatte 27 kilometre ile Mike Elder’ın pişirdiği pasta oldu.

*Belçika’da yaşayan İlhan Ünal ürettiği 1 metre boyundaki Game Boy’la dünyanın en büyüğü unvanını kazandı.

*Britanyalı Bethany Lodge iki rekor sahibi: 100 metreyi taklalarla en hızlı katetme (42,64 saniye) ve 30 saniyede en çok tersine perende ve burpee rekoru (beş).

*En çok dövmesi olan erkek vücudunun tamamı dövmelerle kaplı olan Lucky Diamond Rich oldu.