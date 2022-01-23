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Güldür Güldür'ün bu skeçi çok konuşuldu

23 Ocak 2022 Pazar 12:21

Sevilen program Güldür Güldür, ekonomik krizin yurt dışında arayan medyayı tiye aldı

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan bazı medya kanallarındaki haber programları tiye alındı.

Yayınlanan skeçte bir haber kanalındaki "Almanya ve İngiltere'nin yüksek enflasyonu" konu edildi.

Program gereği haber sunucusunun Almanya'dan naklen bağlandığı muhabir "Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor. Doğru düzgün maaş alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" diye yanıt veren muhabire haber sunucusunun yüz ifadesi ve "iyi" tepkisi izleyenleri güldürdü.

Bir diğer muhabirin "Bana kuyruk bul çek dediler" ifadeleri de bazı haber kanallarının kurgu haber yaptığına yönelik çıkan videolara gönderme olarak yorumlandı.

Etiketler; #güldür güldür #ekonomi skeçi #almanya enflasyon
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