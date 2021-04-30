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Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30 Nisan 2021 Cuma 10:21

Gümüşhane Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır. Başvuracak  adayların  Üniversitemizin  web  sayfasında  yayınlanan  “Gümüşhane  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.


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