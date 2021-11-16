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Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
16 Kasım 2021 Salı 09:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gümüşhane Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgi li bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

 


İlan için başvurular 15 Kasım 2021 tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


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