Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gümüşhane Üniversitesi birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereği “KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.