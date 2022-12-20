Gündemi günlerce meşgul etmişti! 103 emekli amiral davası sonuçlandı!

Ankara'da 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, CMK 223/2-a maddesi gereği ‘Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması’ gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 103 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, sanık savunmalarının ardından önceki celse, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün, ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçunu işlediklerini belirtip, 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, 91 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık ve sanık vekillerinin savunmaları, 2 hafta devam eden duruşmalarla tamamlandı. Ceza istenilen 12 sanık savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Bugün Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanıkların bazıları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, CMK 223/2-a maddesi gereği 'Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi.