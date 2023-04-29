Gündoğdu hazır, İzmir Erdoğan'ı bekliyor

FATİH ÖZKILINÇ-14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İzmir'de miting düzenliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Büyük İzmir Mitingi" öncesi vatandaşlar, alanı doldurmaya başladı. Saatler öncesinden alana gelen İzmirliler elerindeki Türk Bayrağı ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Büyük miting öncesinde alana gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Erdoğan'ın konuşması için kurulan dev sahnenin üzerine çıkarak vatandaşları selamladı.

GÜNDOĞDU'DA DİKKAT ÇEKEN AFİŞLER

Miting alanın çevresine dev afilşler asıldı. Alana asılan dev afişlerde ise şu ifadeler yer aldı:

"'Halime Çavuşların Nene Hatunların duasıyla geldik, 2023 yılına torunlarının mücadelesiyle varacağız', 'Türkiye yüzyılına 2023'te Türkiye Bay Kemal'den 2024'te İzmir CHP'den kurtulacak', 'Doğru zaman doğru adam 1923 istiklalin 100'ü 2023 istikbalin 100'ü'"