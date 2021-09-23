Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 kişi alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 (Onbeş) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur ve 1 (Bir) İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 (Onyedi) personel alınacaktır.

Uzman Yardımcısı kadrosu için 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

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