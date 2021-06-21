Güngören Belediyesi zabıta alacak

Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Güngören Belediyesi zabıta alacak
21 Haziran 2021 Pazartesi 11:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Güngören  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan için başvurular 26 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:


a.  İlan  edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b.  Daha önce çalıştığı  kamu kurum  ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c.  657  sayılı  Kanunun 48  inci maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde en az 1.67 metre,  kadınlarda en az 1.60  metre boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e.  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

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