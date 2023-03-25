Güngören'de çıkan yangında 1 kişi öldü

Güngören'de site içinde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turunçlu Sokakta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede daire içinde Onur Y. (36) isimli kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İtfaiye ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.