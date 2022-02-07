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Günler sonra Isparta'ya elektrik verildi!

Günler sonra Isparta'ya elektrik verildi!
07 Şubat 2022 Pazartesi 08:51

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyel bütün ilde elektrik kesintisi yaşandı. Soğuk havada ısınmakta zorlanan vatandaşlar duruma isyan etti. Bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 günün sonunda elektriksiz yer kalmadığını duyurdu

Isparta'da perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte elektrik kesintisi oldu. Yaklaşık 4 gündür enerjiye ulaşamayan vatandaşlar zor günler geçirirken ekiplerin amansız mücadelesi de devam ediyordu. Kesinti nedeniyle bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandığını ve buna bağlı olarak şebekelerde buz yüküne dayalı ciddi hasarlar oluştuğunu belirtti.

Sahada 600'e yakın personel, 200'e aşkın iş makinesi ile çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, şunları söyledi:

"Sivas'tan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların 7/24 durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son olayın, son arızanın bulunduğu yerdeyiz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #elektrik kesintisi #kar #fatih dönmez
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