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Günümüzde Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı tarihin ilk ve lojistiğin en temel taşıma yöntemidir. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da karayolu taşımacılığı kullanım oranı havayolu ve demiryolu taşımacılığı kullanım oranına göre gittikçe artıyor.

Günümüzde Karayolu Taşımacılığı
12 Ocak 2023 Perşembe 12:11

Karayolu taşımacılığı tarihin ilk ve lojistiğin en temel taşıma yöntemidir. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da karayolu taşımacılığı kullanım oranı havayolu ve demiryolu taşımacılığı kullanım oranına göre gittikçe artıyor. Türkiye, deniz aşırı ülkeler hariç dış ticaretinin önemli bir bölümün karayolu üzerinden gerçekleştiriyor. Dış ticaretteki artışa paralel olarak toplam taşımacılıkta uluslararası karayolu taşımacılığı miktarı ve payı artıyor.

Karayolu Taşımacılığı Nedir?

Karayolu taşımacılığı yüklerin kalkış noktasından hedef noktasına kadar kara araçları ile aktarmasız olarak taşınması olarak tanımlanabilir. Karayolu taşımacılığında kamyonet, kamyon, tır, treyler, konteyner gibi çeşitli araç ve taşıyıcılar kullanılabiliyor. Özellikle kısa mesafelerde ekonomik olması sebebiyle en yaygın olan taşımacılık yöntemlerinden biridir. Karayolu taşımacılığını önemli kılan bir diğer nokta ise diğer taşımacılık yöntemleriyle entegre kullanılmasıdır. Intermodal lojistikte olduğu gibi diğer taşımacılık yöntemleri kullanılsa bile karayolu taşımacılığına başvurulması gerekiyor.

Karayolu taşımacılığı genel olarak, komple taşımacılık ve parsiyel taşımacılık olmak üzere 2 türlü yapılabiliyor. Komple taşımacılık modelinde bir firma ya da kişiye ait yük tek bir araç ile taşınır. Parsiyel taşımacılık modelinde ise birden fazla firma ya da kişinin yükü birleştirilmiş yük halinde tek bir araç ile taşınır.

Karayolu Taşımacılığı Avantajları ve Dezavantajları

Karayolu lojistiği aktarmasızdır, bu özelliği yanında özellikle kısa mesafelerde ekonomik, güvenli ve hızlıdır. Ayrıca kısa mesafeli yollarda giderlerin az olması sebebiyle oldukça sık tercih edilir. Karayolu taşımacılığı avantajları şu şekilde sıralanabilir:
Kara yolu taşımacılığında hiyerarşinin ve idari işlemlerin daha az olması sebebiyle hızlı işlemesi lojistiğin verimi için avantaj sağlar.
Karayolu taşımacılığı ile lojistiğin gerçekleşmesi için havaalanı, liman, tren garı gibi yapılara ihtiyaç yoktur.
Aktarmasız olduğundan dolayı kara yolu taşımacılığında zaman kayıpları en aza indirilebilir.
Yükler göndericiden alıcıya direk iletildiği için kontroller daha rahat ve sorunsuz yönetilebilir.
Özellikle kısa mesafelerde oldukça güvenli bir taşıma sağlayabilir.

Karayolu taşımacılığının dezavantajları ise şunlardır:
Bu taşımacılıkta yapılan kilometre başına taşınan yükte birim maliyeti yüksek verebilir.
Tükettiği enerji ve yakıt miktarı kilometre ve ton başına yüksek çıkabilir.
Diğer taşıma türlerine göre çevre kirliliğine daha fazla sebep olabilir.
Karayolu taşımacılığı yoğun kullanılmasından dolayı yarattığı kaza riski diğer taşıma türlerine göre daha yüksek olabilir.
Yükselen petrol fiyatları sebebiyle maliyetler artarak kendi içerisinde bazı zorluklarla karşılaşabilir.
Uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerden daha fazla etkilenebilir. Bu da süreçte bazı gecikmeler ve dezavantajlar yaratabilir.

Karayolu Taşımacılığı Belgeleri Nelerdir?

Tüm taşıma türlerinde olduğu gibi karayolu taşımacılığında da bazı zorunlu belgelerin hazırlanması ve süreç boyunca bulundurulması gerekiyor. Lojistik süreçlerindeki paydaşların sorumluluklarını belirleyen, yetkinliklerini kanıtlayan, yükün teslim tarihi ve malın cinsi, yük miktarı gibi bilgileri içeren ve bunlara benzer birçok konuyu içerip güvence altına alan bu belgeler olmadan taşıma gerçekleştirilemiyor. Söz konusu belgeler kaza durumunda poliçenin yürürlüğe girmesi için sigorta firmaları tarafından da zorunlu olarak isteniyor.

Karayolu taşımacılığı için zorunlu belgeler şunlardır:

CMR Belgesi (Karayolu Taşıma Belgesi)
Ticari Fatura (Commercial Invoice)
Çeki Listesi (Packing List)
FIATA Tesellüm Belgeleri (FIATA FCT, FIATA FCR, FIATA FBL)
Tır Karnesi (Carnet Tır)
T1 Belgesi
Nakliyeci Makbuzu
Paket Postası Makbuzu
A.TR Dolaşım Belgesi
Menşe Şahadetnamesi
Certificate of Conformity (Uygunluk Belgesi)
TİO (Taşıma İşleri Organizatörü) Belgesi
C2 Yetki Belgesi
Diğer çeşitli gümrük belgeleri

Sertrans Lojistik, yüzde yüze yakın hasarsızlık oranı, teknolojiyi etkin olarak kullanması ve zamanında teslim süreleri büyük farklar yaratır. Euro/5 ve Euro/6 standartlarında deneyimli sürücü kadrosu, Avrupa’nın her noktasına ulaşan acenteleri, araç filosu ve uluslararası network ağı ile müşterilerine maksimum verimde karayolu taşımacılığı hizmeti verir. Özel izin, özel araç ve donanım gerektiren lojistiklerde müşterilerine her daim destek olur. Siz de her türlü lojistik ihtiyacınızda profesyonel hizmet için Sertrans Lojistik ile iletişime geçebilirsiniz.

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