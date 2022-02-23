Günün kahramanı! Yavru kedileri böyle kurtardı!

Bursa'da belediyenin kültür merkezinde el sanatları öğretmenliği yaptığı öğrenilen Ümmühan Özdemir Sivas, köpek saldırısında ölen kedinin hamile olduğunu fark etti. Sivas, ölen kedinin karnını açarak 3 yavru kediyi çıkardı. Yavru kedileri kalp masajı yapan Sivas, onların kahramanı oldu

İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nin önünde hamile bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu merkezde el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi. Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince acil müdahale etti. Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavru kediyi çıkartarak her birine kalp masajı yaptı. 10 dakikalık müdahale ile kurtulan yavrular daha sonra belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne haber verildi. Kediler koruma altına alınırken, yavruların kurtarma anı kameralara yansıdı.

'ÇOK CİDDİ BİR CESARET BU'

Olayın duyulmasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'ı makamında kabul etti. Sivas'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür eden Taban, "Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde, bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu. Nihayetinde bir canlı var ortada. Benim kurumumdan, ailemizin içerisinden böyle bir şey çıkması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BEKLESEK YAVRULARI KURTARAMAZDIK'

Ümmühan Özdemir Sivas ise şunları söyledi:

"Merkezimizin yakınında bir köpeğin saldırması sonucu sokak kedimiz öldü. Hayvanın hamile olduğunu anladık. Buradaki arkadaşlarımız yaşantımdan dolayı hayvanlara olan alakamı bildikleri için beni çağırdılar. Anne kedi ölüydü ancak karnında yavruların canlı olduğunu fark ettik. Hayvanı alarak yukarı çıkardım. Müdahale ettik ve karnındaki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler, şu an hayatta. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim ettik. Bu olayda acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular, bir iki dakika içerisinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp, beklesek yavruları kurtaramazdık" diye konuştu.