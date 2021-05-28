EMZİREN ANNELER DİKKAT!
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
0
GÜLÜMSETEN DİYALOG
GÜLÜMSETEN DİYALOG
0
SERTEL'İN ACI GÜNÜ
SERTEL'İN ACI GÜNÜ
0
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
0

Gürültüye uyanan anne, çocuklarının hayatını kurtardı

Antalya'da, gecekondunun tavanı sabah büyük gürültüyle çökerken, Gülsüm Öner ile 4 çocuğu yaralanmadı. Tavan çökmeden önce gürültüye uyanıp, çocuklarını da kaldırdıktan sonra hemen dışarı çıktıklarını anlatan Öner, "Şansımız varmış, üzerimize çökmedi" dedi

Gürültüye uyanan anne, çocuklarının hayatını kurtardı
28 Mayıs 2021 Cuma 12:23

Olay, saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 6100 Sokak'ta meydana geldi. Yaşadıkları gecekondunun tavanından gelen sese uyanan Gülsüm Öner, çocukları Ece (10), Seda (17), Sibel (18) ve Sevda'yı (19) uyandırıp, hemen dışarı çıkardı. Bu sırada tavan, büyük gürültüyle çöktü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, Öner ailesi yaralanmadı. Kiracı olarak kaldıkları yerin çökme sonrası tahta ve odun parçalarıyla dolduğunu belirten Gülsüm Öner, "Ben ve çocuklar hep birlikte odada uyuyorduk. Bir anda gözümü açtığımda deprem oluyor sandım. Tavanın çökeceğini anlayınca hızla çocukları uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağladım. Çıktığımız anda tavan büyük gürültüyle çöktü. Şansımız varmış, üzerimize çökmedi" diye konuştu.

Olayı gözyaşlarıyla anlatan Ece Öner ise ölümden döndüklerini belirterek, "Sesler gelmeye başlayınca annem bizi uyandırdı. Hemen koşarak, dışarı çıktık. Şansımız varmış, kurtulduk" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #tavan çöktü #evin tavanı çöktü
Önceki Haber
Emziren anneler dikkat!
Sonraki Haber
Büyük Menderes can çekişiyor!
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
0
24 yıllık polis, intihar etti!
24 yıllık polis, intihar etti!
0
İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
0
İntiharını önlediği hasta tarafından bıçaklandı!
İntiharını önlediği hasta tarafından bıçaklandı!
0
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.