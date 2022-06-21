Güvenlik ve koruma personeli alınacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför ve aşçı alımı için başvurular 20 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Temmuz 2022 tarihine kadar sürecektir.



AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ