Haberin yeni YÜZ’ü tv100 yayında

İş adamı Necat Gülseven'in sahibi olduğu 3N Medya'nın haber kanalı olan tv100, 6 Mayıs 2019 tarihinde yayına başladı. Medya Grup Başkanlığını Murat Kelkitlioğlu'nun yaptığı 3N Medya'nın tematik kanalı tv100'ün Genel Yayın Yönetmenliğini Alican Değer yürütüyor.

Kadrosunda Okan Bayülgen, Seren Serengil, Cengiz Semercioğlu, Murat Güloğlu, Metehan Demir, Ahu Özyurt gibi isimleri bulunduran tematik kanal tv100 24 saat esasına göre yayın yapıyor.

Yüzde 70 haber, yüzde 30 eğlence ve magazin ağırlığına sahip kanal, D-Smart ve Digitürk 37. kanallardan izlenebiliyor. tv100'de haberden ekonomiye magazinden yaşama kadar birçok farklı konuda programlar yer alıyor.

Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı'nda her Cuma estetikten suça kadar sıra dışı konular masaya yatırılıyor.

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü ’nde ise her cumartesi gecesi müzikten sanata politikadan spora kadar birçok konuda ünlü konuklar Okan Bayülgen'in sorularını yanıtlıyor.

Murat Güloğlu ile Gün Uyanıyor izleyicileri hafta içinde yeni güne hazırlarken hafta sonunda nöbeti Ela Rümeysa Cebeci devralıyor.

Emre Alkin ve Nazlı Bolak'ın sunduğu Parasal hafta içinde günde iki kez ekonomideki en son gelişmeleri ekranlara getiriyor.

tv100'ün popüler programı Duymadık Demeyin 'de ise Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil hem güncel magazin haberlerini tartışıp yorumluyor hem de gündem yaratacak özel haberleriyle dikkat çekiyor. Hafta sonları ise Yasmin Erbil ile Magazin Hattı magazinin nabzını tutuyor.

tv100'ün tartışma programları Emre Buga ile Bakış Açısı, Metehan Demir'in Salı Konukları, Ahu Özyurt ile Şimdi Konuşalım, Ahmet Kasım Han ve Yalın Alpay ile Yüz Yüze, Operasyon, Ceren Akdağ ile Günün Getirdikleri gündemi meşgul eden konuları konuklarıyla aydınlatıyor.

Türkiye'nin yeni YÜZ'ü, Haberin Yeni YÜZ'ü sloganlarını kullanan tv100'de ana haber bültenlerini hafta içinde Emre Buga hafta sonunda ise Ceren Akdağ sunuyor.

tv100'de ayrıca sıra dışı mesleklerin tanıtıldığı İşim Ekmeğim, insanların evcil hayvanlar ile bağının yansıtıldığı Dost Dünyam, kültür sanat ve müzik dünyasının nabzını tutan Seyir Dünyası ve zor işlerin adamı Acemi Çırak gibi programlar da yer alıyor.

Haberin Yeni YÜZ'ü tv100 ayrıca online dünyada da tv100.com ve sosyal medya hesaplarıyla her zaman ulaşılabilir olmayı hedefliyor. Kanal; YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'ta en son ve ilginç gelişmeleri, programların tamamını ve özel klipleri takipçilerine ulaştırarak zengin içerikler sunuyor. tv100’ün canlı yayını web sitesi ve youtube üzerinden de yapılıyor.

HD yayın yapan tv100'ün uydu frekansı ise şöyle:

TÜRKSAT 4A, Frekans: 12729 Sembol: 30000 Polarizasyon: Dikey (Vertical)