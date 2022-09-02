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Hablemitoğlu suikastının zanlısı Göktaş yakalandı!

Hablemitoğlu suikastının zanlısı Göktaş yakalandı!
02 Eylül 2022 Cuma 09:00

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #necip hablemitoğlu #levent göktaş
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