Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 151 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ilanda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvurularını, 21 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ilandaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğe yapılacaktır.



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