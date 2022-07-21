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Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 151 kişi alacağını duyurdu

Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak
21 Temmuz 2022 Perşembe 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ilanda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adaylar, başvurularını, 21 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ilandaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğe yapılacaktır.


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