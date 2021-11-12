MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
0
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
0
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
0
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
0

Hacettepe Üniversitesi 45 kişi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 45 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Hacettepe Üniversitesi 45 kişi alacak
12 Kasım 2021 Cuma 09:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI


(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93 puan türüne lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır.
(2) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(3) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(4) Başarılı adayların listesi, http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak
Sonraki Haber
Şahinbey Belediyesi zabıta alacak
Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı
Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı
0
Şahinbey Belediyesi zabıta alacak
Şahinbey Belediyesi zabıta alacak
0
İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak
0
Boşanma aşamasında olduğu eşini önce aracı ile ezdi, sonra tekmeledi!
Boşanma aşamasında olduğu eşini önce aracı ile ezdi, sonra tekmeledi!
0
Vahşet! Boğazını kesip, ayaklarına taş bağlayıp kanala atmışlar!
Vahşet! Boğazını kesip, ayaklarına taş bağlayıp kanala atmışlar!
0
Samuray kılıcı ile öldürülen Başak son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin feryadı yürekleri dağladı
Samuray kılıcı ile öldürülen Başak son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin feryadı yürekleri dağladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.