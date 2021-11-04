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Hacettepe Üniversitesi 54 kişi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 54 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Hacettepe Üniversitesi 54 kişi alacak
04 Kasım 2021 Perşembe 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacettepe Üniversitesi ilanda isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarih,30590  sayılı    Resmî  Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  ve  03.10.2019  tarih,30907  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alımı yapacaktır.

 

İlan için başvurular 5 Kasım ile 19 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.


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