Hacettepe Üniversitesi 54 kişi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 54 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacettepe Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih,30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih,30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 5 Kasım ile 19 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ