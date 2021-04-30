Hacettepe Üniversitesi 65 personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri alımı için 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

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