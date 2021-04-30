ASANSÖRDE AT VAR!
ASANSÖRDE AT VAR!
0
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
0
CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI
CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI
0

Hacettepe Üniversitesi 65 personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Hacettepe Üniversitesi 65 personel alacak
30 Nisan 2021 Cuma 10:17

Sözleşmeli   personel   çalıştırılmasına   ilişkin   olarak   28   Haziran   2007   tarihli   Resmi Gazete’de  26566  Sayı  ile  yayımlanan  esasların  Ek  2.  Maddesi  (b)  bendinde  belirtilen  yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri alımı için 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Karaburun'ta tam kapanma yoğunluğu. Nüfusu 100 bine çıktı!
Sonraki Haber
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
0
Yaralı uzman çavuştan acı haber geldi
Yaralı uzman çavuştan acı haber geldi
0
Alkol yasağında flaş gelişme!
Alkol yasağında flaş gelişme!
0
İnsan Hakları Eylem Planı takvimi açıklandı. 6 ay içinde bunlar yapılacak
İnsan Hakları Eylem Planı takvimi açıklandı. 6 ay içinde bunlar yapılacak
0
TÜBİTAK proje personeli alacak
TÜBİTAK proje personeli alacak
0
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.