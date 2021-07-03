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Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Üniversiteye Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör ve doçent adayları Üniversite Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

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