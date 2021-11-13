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Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
13 Kasım 2021 Cumartesi 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26., 24. ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.

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