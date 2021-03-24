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Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin 11 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Mart 2021 Çarşamba 11:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.

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