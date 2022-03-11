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Hafif ticari araç, kar küreme aracı ile çarpıştı: 3 ölü!

Hafif ticari araç, kar küreme aracı ile çarpıştı: 3 ölü!
11 Mart 2022 Cuma 11:20

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araç, kar küreme aracı ila çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli'ne giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm #trafik kazası
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