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Hafif ticari araç nehire uçtu, evli çift öldü!

Kayseri- Ankara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz (68) ile eşi Buket Yılmaz (67) hayatını kaybetti

Hafif ticari araç nehire uçtu, evli çift öldü!
21 Nisan 2022 Perşembe 09:16

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Tahir Yılmaz yönetimindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kaza #ölüm #araç nehire uçtu
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