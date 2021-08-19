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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı!

Kayseri- Malatya yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı!
19 Ağustos 2021 Perşembe 11:49

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun Karatay mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kayseri kaza #trafik kazası
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