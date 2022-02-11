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Hafriyat boşaltan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü

Şanlıurfa'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir (53), hayatını kaybetti

Hafriyat boşaltan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü
11 Şubat 2022 Cuma 11:48

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Demir’in hafriyat alanına malzeme boşalttığı 33 BEN 86 plakalı kamyonu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #kamyon #ölüm
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