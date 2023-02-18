Hakan Yasinoğlu 278 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da, depremde yıkılan Tolga Apartmanı'nın enkazında kalan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen Hakan Yasinoğlu, 278 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. 

Hakan Yasinoğlu 278 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
18 Şubat 2023 Cumartesi 08:27

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Tolga Apartmanı da yıkıldı. Bayrampaşa Polis Arama Kurtarma (PAK), Polis Özel Harekat unsurları ve AFAD ekipleri, depremin 278’inci saatinde apartmanın enkazında kalan Hakan Yasinoğlu'na ulaştı. Yasinoğlu, ekiplerce yapılan titiz çalışmanın ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan Yasinoğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
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