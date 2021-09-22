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Hakim ve Savcılar Kurulu personel alacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile hizmetli alımı yapacağını duyurdu

Hakim ve Savcılar Kurulu personel alacak
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacak.

 

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olarak belirtilmiştir.

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