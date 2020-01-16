Hakkari'de 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri Çukurca bölgesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Şehitlerin Zonguldak ve Mersin'deki baba evlerine ateş düştü.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ile Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi için başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Evine bayrak asıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı haber verildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi, Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Sait Miyanyedi'nin 5 yıldır Sözleşmeli Er olarak Hakkari'nin Çukurca görev yaptığı öğrenildi.

1 yıl önce annesini kaybetmiş

Hakkari'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine verildi. Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada bir silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1,5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Şehidin cenazesinin dün ikindi namazı sonrası düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kapan-4 Mava Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Kapan-4 Mava' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak bakanlık tarafından geçen hafta başlatılan 'Kapan Operasyonları'nın zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Mardin'de, 'Kapan-1 Bagok' ile başlayan operasyonların, Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar', Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonları ile devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kapan operasyonları kapsamında Bakanlığımızca Batman'da Mava Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor" denildi.

3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.