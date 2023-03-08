Hakkari Üniversitesi 20 kişi alacak

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 20 kişi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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