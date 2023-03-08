Hakkari Üniversitesi 20 kişi alacak

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 20 kişi alacağını duyurdu.

Hakkari Üniversitesi 20 kişi alacak
08 Mart 2023 Çarşamba 10:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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