Halay çekerken birden yere yığılıp öldü!

Elazığ'da bayram nedeniyle düzenlenen eğlencede halay başı olan 47 yaşındaki Rıfat Yılmaz birden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yılmaz hayatını kaybetti

Olay, dün Kovancılar’da meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz’ın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan otopsinin ardından Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Yurtbaşı bölgesinde toprağa verildi.