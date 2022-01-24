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Halı sahanın çatısı kardan çöktü!

24 Ocak 2022 Pazartesi 08:51

Türkiye'nin büyük bölümü kar altında. Tokat'ta da etkili olan kar nedeniyle Erbaa ilçesinden bulunan bir halı sahanın çatısı çöktü. Çatının üzerindeki karı taşıyamadığı için çöktüğü öğrenildi. Halı sahanın kapalı olması faciayı önledi


İlçede etkili olan kar yağışı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Vahit Selçuk Caddesi'nde Murat Özkan'a ait halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Çatıda biriken karın ağırlığını taşımayan metal direkler, gece saatlerinde çöktü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, çöken yapının altında kimsenin kalmadığını belirledi. Olay öncesinde halı sahada 16 kişinin maç yaptığı, tesis kapandıktan 30 dakika sonra çökmenin yaşadığı belirtildi. Yunus Emre Mahallesi, Yazgülü Sokak'ta ise bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #halı saha #çatı çöktü #kar #kar yağıyor
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