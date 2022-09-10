Haliç Köprüsü'nden atlayarak intihar etti!

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi, dalgıçların yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün öğlen sıralarında denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı. Dalgıçların çalışması sonucu ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.