Haliç'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. 

Haliç'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 
14 Ocak 2023 Cumartesi 09:15

Bademlik mevki D-100 Karayolu Haliç Köprüsü istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında seyir halinde olan 09 AGM 821 plakalı otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 09 AGM 821 plakalı otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi. Saldıraya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çatışma sonucunda 09 AGM 821 plakalı otomobilde, arka koltukta oturan bir kişi hayatını kaybederken, şoförün yanındaki koltukta oturan kişi yaralandı. Şoförün ise otomobili bırakarak kaçtığı belirtildi. Yaralanan kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler de otomobili yaklaşık 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Aracın arka ve yan camında kurşun izleri olduğu ve bir camının patladığı görülürken, polisin yaptığı incelemede arka ve ön plakaların otomobilin içine saklandığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren otomobilin plakasının ise 34 CUR 003 olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde 41 kovan tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #haliç
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