Haliç Üniversitesi 29 akademisyen alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 29 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Haliç Üniversitesi ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alımı yapacaktır.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. İlan için son başvuru tarihi ise 6 Ağustos olarak belirtilmiştir.

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