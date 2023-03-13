Halıköy Belediyesi zabıta memuru alacak

Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

Halıköy Belediyesi zabıta memuru alacak
13 Mart 2023 Pazartesi 04:28

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
BDDK 15 kişi alacak
Sonraki Haber
İklim Değişikliği Başkanlığı personel alacak
NASA’da çalışan bilim insanından dikkat çeken göktaşı açıklaması
NASA’da çalışan bilim insanından dikkat çeken göktaşı açıklaması
0
İklim Değişikliği Başkanlığı personel alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı personel alacak
0
BDDK 15 kişi alacak
BDDK 15 kişi alacak
0
'6 aylık binalarda bile ağır hasar görülmesi kaygı verici' 
'6 aylık binalarda bile ağır hasar görülmesi kaygı verici' 
0
Kiraladığı iş yerini sigorta için inceletince, kolonlardaki hasar ortaya çıktı
Kiraladığı iş yerini sigorta için inceletince, kolonlardaki hasar ortaya çıktı
0
Organları 3 hastaya umut oldu
Organları 3 hastaya umut oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.