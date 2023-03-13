Halıköy Belediyesi zabıta memuru alacak

Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.



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