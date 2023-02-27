Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı

Kahramanmaraş depreminin 3. günü Kızılay'ın 2 binden fazla çadır satışı yaptığı Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent, kamuoyunda tartışma yaratan olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem sonrası arkadaşlarının Kızılay'ın çadır satışı yaptığını fark edip harekete geçtiklerini belirten Levent, "Ben bu çadırları almasaydım, AFAD alsaydı o da Kızılay'dan parayla alacaktı. 'Kızılay çadır satmalı mı?' sorusunun muhatabı değilim" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin 3. gününde yaşanan bir olay ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kızılay'ın, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 bin 50 çadır sattığı ortaya çıktı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" açıklamasıyla doğruladığı haberlere ilişkin bir yeni açıklama da Haluk Levent'ten geldi.

"BİZİM İLK İŞİMİZ ÇADIR BULMAK OLDU"

Haluk Levent depremden 3 dakika sonra telefon aldığını ve uçaklar kalkmamasına rağmen bölgeye doğru yola çıktığını dile getirdi. Çok acı manzaralarla karşılaştığını anlatan Levent, "Ben o gün çadır bulamadım. Yetişilemeyen çok yer var. Gidilemeyen çok yer var biz oralara gittik. Çok zordu. Çadır yok oralarda. Hiçbir yerde yok. İlk gün resmi kurumlarla iletişim halindeydik. Bizim orada yapacağımız ilk şey çadır temin etmek oldu. Çadırın ardından gıda tırlarımız yola çıktı" dedi.

"BİR ÇADIRI KDV DAHİL 22 BİN LİRAYA ALDIK"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Levent, "Kızılay'ın çadır sattığını biliyordum. Ama deprem zamanında ya da normal zamanda olup olmadığını bilmiyorum. İnsanlar soğukta donarken aman 'İnsanlar bana ne der?' diye düşünecek durumda değildim. Arkadaşlarım Kızılay'ın çadır sattığını öğrenince hemen harekete geçtiler. Çadır satıldığını duyunca hemen 2 bin 50 adet sipariş verdik. Bir çadırı 22 bin liraya aldık, nakliye ve KDV'si dahil" diye konuştu.

"AFAD ALSAYDI ONLAR DA PARA ÖDEYECEKTİ"

Levent konuşmasının devamında ise, "Ben bu çadırları almasaydım, AFAD alsaydı o da Kızılay'dan parayla alacaktı. Bu tartışma insanlara çadırlar gittikten sonra yapılmalı çünkü insanlar donuyor ve ölüyor orada. 'Kızılay çadır satmalı mı?' sorusunun muhatabı değilim. Kızılay'dan gıda da satın aldık. Ben o an ekibime 'İnsanların neye ihtiyacı varsa alın' dediğim için alındı gıdalar da. Ben zaten çadırların ve konteynerin faturalarını yayınlayacağım. Orada her şey açıkça görünür" ifadesini kullandı.