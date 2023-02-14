Haluk Levent, Pazarcık'ta kazada yaralandı; 'İyiyim' paylaşımı yaptı

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Pazarcık'ta geçirdiği kazada yaralanan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iyi olduğunu açıkladı. 

Haluk Levent, Pazarcık'ta kazada yaralandı; 'İyiyim' paylaşımı yaptı
14 Şubat 2023 Salı 15:16

Depremin yaşandığı ilk günden beri bölgede çalışmalarını sürdüren Haluk Levent, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kullandığı aracın çukura girmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle Levent'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Durumunun iyi olduğunu belirten Haluk Levent, Twitter hesabından da şu paylaşımı yaptı: 

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür diliyerek yazıyorum kemer takmamıştım. Kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."


Kaynak: DHA
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