Haluk Levent'ten Yemek Sepeti eylemcilerine destek!

Sanatçı Haluk Levent, Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının grevlerinin 10. gününde şirketin genel merkezi önündeki eyleme katıldı.

Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün Sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.

Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” dedi.

Levent’le birlikte işçilere destek verenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba idi.

Ağbaba, “Yetkililere sesleniyoruz, bu sektörde sendikalaşmanın önündeki engel kaldırılmalı. Yemek Sepeti yönetimi işçilerin haklarını vermeli” diye konuştu.

NAKLİYAT-İŞ: SİPARİŞLER YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da şirketin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun duyarlılığı ve halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü göstermesiyle Yemek Sepeti’nde tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüştür. Yemek Sepeti direnişçilerine destek veren tüm sanatçılarımıza, yazar ve aydınlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

SALMAN VE DEMİREL DE BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Oyuncu İlyas Salman, bir video ile işçilere destek mesajı iletmiş kamuoyuna da şu çağrıyı yapmıştı: “Pandemi sürecinde hepimizin imdadına yetişen Yemek Sepeti kuryeleri günlerdir mücadele veriyorlar. Ben de işçilerin yanındayım. Sizler de yer alın, Yemek Sepeti’nden sipariş vermeyin. İşçilere omuz verin.”

Benzer şekilde Oyuncu Füsun Demirel de işçilere destek mesajında “En zor koşullarda bile bizlere yemek ulaştırmaya çalışan kuryelerin haklı boykotlarının yanındayım. Yağmur çamur demeden direniyorlar, gelin hep beraber destekleyelim, onlar netice alıncaya kadar Yemek Sepeti’nden sipariş vermeyelim” demişti.