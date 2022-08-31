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Hamamdan çıkan kadın kayıplara karıştı! 10 saat sonra çıplak halde bulundu

Hamamdan çıkan kadın kayıplara karıştı! 10 saat sonra çıplak halde bulundu
31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:28

Bursa İnegöl'de arkadaşı ile birlikte geldiği kaplıcadan çıkan 24 yaşındaki Yasemin G., kayıplara karıştı. Arama çalışmaları başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafetleri olduğunu fark etti. Kıyafetleri takip eden ekipler, 10 saat sonra kayıp kadını çıplak halde buldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hilmiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul’dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G., hamamdan çıktıktan sonra kayboldu. Yasemin G.’yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

KIYAFETLERİN İZİNİ SÜREN EKİPLER GENÇ KADINI ÇIPLAK HALDE BULDU

Hilmiye Mahallesi’nin çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafeti buldu. Kıyafetin Yasemin G.’ye ait olduğunu belirlenin, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bir süre sonra Yasemin G.’ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti. Bulunan kıyafetlerden Yasemin G.'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü. Yasemin G., kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.

HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kıyafetleri giydirilen Yasemin G., arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi’nde bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Yasemin G., genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yasemin G.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kayıp kadın #orman
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