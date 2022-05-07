EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
0
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
0
ÇALDIĞI KEDİYİ TAKSİ İLE GERİ GÖNDERDİ
ÇALDIĞI KEDİYİ TAKSİ İLE GERİ GÖNDERDİ
0
ALTAY DA KÜME DÜŞTÜ
ALTAY DA KÜME DÜŞTÜ
0

Hangi ilde kaç Suriyeli var? Resmi rakamlar açıklandı

Hangi ilde kaç Suriyeli var? Resmi rakamlar açıklandı
07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:47

Son günlerde göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığına dair resmi rakamlar paylaşıldı.

Türkiye'de son dönemde en önemli gündem maddesi haline gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sert atışmanın ardından zirve yapan bu tartışma sonrası İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığını gösteren bir liste paylaştı.

10 YILDA İNANILMAZ BİR ARTIŞ VAR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı. Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.

Diğer illerde rakamlar şöyle;

    GAZİANTEP: 462.897
    HATAY: 433.124
    ŞANLIURFA: 430.003
    ADANA: 256.468
    MERSİN: 242.935
    BURSA: 184.363
    İZMİR: 149.839
    KONYA:123.627
    KİLİS: 107. 214
    DİĞER: 829.610

İLLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

Etiketler; #suriyeli #kaç suriyeli var #illerdeki suriyeli sayısı #suriyeli göç
Önceki Haber
Küba'da otelde patlama: Çok sayıda ölü var
Sonraki Haber
Atatürk Açıkhava Tiyatrosu restorasyonu bitti
Cezaevinden çıktı ev arkadaşını öldürdü!
Cezaevinden çıktı ev arkadaşını öldürdü!
0
Çaldığı kediyi taksi ile geri gönderdi
Çaldığı kediyi taksi ile geri gönderdi
0
Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
Antalya Belediyesi zabıta alacak
Antalya Belediyesi zabıta alacak
0
Asiye cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı!
Asiye cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.