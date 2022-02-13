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Hangi ürünlerde KDV yüzde 1'e inecek? İşte cevabı...

Hangi ürünlerde KDV yüzde 1'e inecek? İşte cevabı...
13 Şubat 2022 Pazar 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan KDV indiriminin detayları netleşti. KDV indirimi pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Meyve suları, kola ve havyar ise indirimlere dahil olmayacak.


Türk ekonomisinde tarihi günlerin yaşandığı dönemde doların artmasıyla birlikte gıda ürünlerine de ciddi oranda zamlar yapıldı. Gıda fiyatlarının vatandaşın alamayacağı noktalara gelmesinin ardından devlet de düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Bu haberin ardından indirimin hangi ürünlere yansıyacağı da merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

MEYVE SULARI VE KOLADA UYGULANMAYACAK

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

İŞTE KALEM KALEM DÜZENLEMEYE DAHİL ÜRÜNLER

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TOPTAN VE PERAKENDE AYRIMI KALKIYOR


KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da önemli bir adım atılmış oldu. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

Etiketler; #erdoğan #kdv indirimi #yüzde 1 kdv #kdvsi inen ürünler
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