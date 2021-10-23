Harran Üniversitesi 40 kişi alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 40 öğretim üyesi alacaklarını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi ilanda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e- Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı resmi kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat sırasında, Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini ise atama işleminden önce Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

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