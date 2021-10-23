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Harran Üniversitesi 40 kişi alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 40 öğretim üyesi alacaklarını açıkladı

Harran Üniversitesi 40 kişi alacak
23 Ekim 2021 Cumartesi 10:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi ilanda  isimleri  yazılı  akademik  birimlerinin  anabilim  dallarına  ve  programlarına  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği ile  Harran  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  veya  Uzmanlık  Belgesi  ve  Doçentlik  Belgesinin  noter  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  olması  gerekir.  e- Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı resmi kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat sırasında, Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini ise atama işleminden önce Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

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