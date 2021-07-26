Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

İlan için son başvru tarihi 9 Ağustos 2021 olarak açıklanmıştır.

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