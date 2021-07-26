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Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerinin   anabilim   dallarına   ve programlarına  2547  sayılı  Kanun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

 

İlan için son başvru tarihi 9 Ağustos 2021 olarak açıklanmıştır.

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Etiketler; #Harran Üniversitesi
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