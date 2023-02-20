Harran Üniversitesi personel alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 109 (yüz dokuz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

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