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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 kişi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, 28 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 kişi alacak
11 Ocak 2023 Çarşamba 10:32

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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