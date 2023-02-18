Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18 Şubat 2023 Cumartesi 11:57

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda  belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.


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