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Hasat tartışması acı bitti! Baba ve oğlu öldü!

Hasat tartışması acı bitti! Baba ve oğlu öldü!
31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00

Edirne'de Erol Y. (59), ayçiçeği hasadı nedeniyle tartıştığı Güray Döner (45) ile oğlu Koray Döner'i (18) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erol Y., cinayetin ardından jandarma tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Çeşme köyünde yaşayan Güray Döner, oğlu Koray Döner'le Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyüne biçerdöver ile ayçiçeği tarlalarını hasat etmek üzere geldi. Köyde tarlaya gitmeden önce biçerdöverinin bakımını yapan baba ile oğlunun yanına, önceden tanıdıkları ve biçerdöverlerinde şoförlük yaptığı belirtilen Erol Y. geldi. Erol Y. ile Güray Döner arasında, bir süre sonra tartışma çıktı. Erol Y., Döner'e, "Sen bu köye hasada gelme, burada hasadı ben yapacağım" diyerek çalışmalarını bitirip, köyden gitmelerini istemesi üzerine tartışma büyüdü. Güray Döner'in de köyden ayrılmayacağını ve çalışmaya devam edeceğini söylemesi üzerine evine giden Erol Y., aldığı otomatik av tüfeğiyle döndü.

ÖNCE BABAYI SONRA KAÇMAYA ÇALIŞAN OĞLUNU VURDU

Erol Y., önce Güray Döner'e ardından da tüfeği görünce kaçmaya çalışan oğlu Koray Döner'e ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerindeki incelemede 9 boş kovan buldu. Jandarma, cinayetin ardından evine giden Erol Y.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Baba ile oğlunun cansız bedenleri ise Süloğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #hasat #tartışma #ölüm #cinayet
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